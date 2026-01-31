Графіки відключень світла: коли подаватимуть електрику 1 лютого

Енергосистему стабілізували після масштабної аварії.

У неділю, 1 лютого, в Україні діятимуть планові графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловців. Про це повідомляє пресслужба компанії "Укренерго".

У компанії повідомили, що ситуація в енергосистемі України поступово стабілізується після масштабної каскадної аварії 31 січня. "Майже всі блоки атомних електростанцій, які вимушено розвантажувались внаслідок ранкової системної аварії, вже вийшли на свою номінальну потужність. Процес донавантаження АЕС триває", - йдеться у повідомленні.

Аварійні відключення, до яких оператор енергосистеми вдався вдень у кількох областях, вже скасовано, і система повернулася до планових графіків погодинних відключень. Однак в окремих регіонах залишаються локальні знеструмлення через обриви розподільчих ліній електропередачі внаслідок намерзання льоду. Особливо проблемною у цьому плані стала Одещина.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні наразі зберігається в усіх регіонах. Будь ласка, користуйтесь потужними побутовими електроприладами лише почергово. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на період після 23:00", - додали в "Укренерго".

Графік відключень світла у Львівській області

Як повідомляє компанія "Львівобленерго", у неділю споживачів регіону відключатмуть від енергосистеми 1-2 рази на добу. В залежності від черги без світла споживачам доведетьсяя сидіти по 3,5 - 7 годин.

Як писав УНІАН, масштабна аварія в українській енергосистемі, яка спричинила відключення по всій країні, найімовірніше була викликана несприятливими погодними умовами, зокрема обмерзанням ліній електропередач.

Як розповів президент Володимир Зеленський, перестали працювати дві лінії – між Румунією та Молдовою та на території України. Водночас, за його словами, ознак зовнішнього втручання чи кібератаки не виявлено, хоча розслідування триває.

