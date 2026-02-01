РФ вже не зможе використовувати Starlink в Україні: Федоров розкрив подробиці

Тепер росіяни не зможуть ставити термінали Starlink не лише на дрони, але й використовувати для комунікації на землі.

Компанія SpaceX вжила екстрених заходів, аби унеможливити використання терміналів супутникового зв'язку Starlink на російських безпілотниках. Незабаром буде впроваджене системне рішення, яке повністю унеможливить використання цієї технології окупантами. Про це міністр оборони України Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Як зазначає глава оборонного відомства, перші кроки, які Україна зробила спільно зі Starlink, вже "дали швидкий результат в боротьбі з російськими дронами".

За його словами, наступний крок - упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам.

"Уже найближчим днями ми опублікуємо інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено", - наголосив Федоров.

Він зауважує, що процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів. Публікацію детальних інструкцій слід очікувати найближчим часом.

"Дякуємо Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців", - йдеться у повідомленні.

Росіяни і Starlink: що треба знати

Як повідомляв УНІАН, останнім часом росіяни почали системно використовувати термінали Starlink на своїх безпілотниках, аби українські систем РЕБ не могли їх заглушити. 25 січня стався резонансний епізод, коли дрони "Шахед" зі встановленими на них терміналами Starlink атакували стоянку гелікоптерів неподалік Кропивницького.

Вчора радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що компанія SpaceX вжила екстрених заходів для вирішення цієї проблеми, однак ці заходи зачепили і українських користувачів системи. Він не розкрив подробиць, але російські телеграм-канали писали, що термінали Starlink почали вимикатися, коли система фіксує, що вони переміщуються зі шидкістю понад 90 км/год. Тобто під блокування потрапили як російські, так і українські термінали Starlink. Однак це не стосувалася терміналів, які використовуються стаціонарно - з обох боків лінії фронту.

