Медведєв вибухнув новими погрозами і самовпевнено заявив, що перемога РФ вже 'проглядається'

Також експрезидент РФ прокоментував свою минулорічну перепалку зі США, в ході якої Трамп заявляв про переміщенням "ближче до Росії" американських атомних підводних човнів.

Колишній президент РФ, голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, нібито перемога Росії в "СВО" уже проглядається за певною низкою параметрів та назвав продуктивними нинішні американсько-російські контакти. Відповідні заяви він зробив в інтерв'ю Reuters, ТАСС і проєкту Wargonzo.

"Факт військової перемоги дуже важливий, і він проглядається за цілою низкою параметрів. Але не менш важливо думати, що буде потім. Адже мета перемоги в тому, щоб не допустити нових конфліктів. Цілі "СВО" на початку були заявлені президентом нашої країни Володимиром Володимировичем Путіним. З того часу вони залишаються практично незмінними", - сказав Медведєв.

Також він озвучив погрози в адресу президента України Володимира Зеленського, процитувавши російського письменника Михайла Булгакова.

"Як сказав один відомий киянин, "Аннушка вже пролила олію", і голови йому не зносити", - цинічно висловився голова Радбезу РФ.

Крім того, він прокоментував минулорічний інцидент з імовірним переміщенням "ближче до Росії" американських атомних підводних човнів. За його словами, Росія так і не "знайшла" жодних субмарин, про відправлення яких казав Трамп.

Водночас він сказав, що контакти Росії і Сполучених Штатів при Трампі стали значно продуктивнішими, "і це на користь справі". Оцінюючи роль нинішнього президента США, Медведєв зазначив, що він "намагається залишитися в історії миротворцем", і "десь у нього виходить, десь ні".

Інцидент з переміщенням атомних підводних човнів

Як повідомляв раніше УНІАН, влітку 2025 року розгорівся скандал між РФ і США через ультиматум Трампа про 10 днів для закінчення війни в Україні. Тоді Медведєв у ході публічної суперечки порадив очільнику Білого досу подивитися фільми про "ходячих мерців". Це пролунало у відповідь на заяву президента США про те, що потрібно стежити за своїми словами.

Після цього Трамп повідомив, що наказав відправити "ближче до Росії" два атомні підводні човни. "Вони знаходяться в тому регіоні, де їм і належить бути", - казав Трамп під час спілкування з журналістами.

