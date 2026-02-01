Заходи спрацювали: Маск підтвердив, що SpaceX уже протидіє 'Шахедам' на Starlink

Власник SpaceX запропонував Києву "дати знати, якщо потрібно зробити ще щось".

Власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи, вжиті для того, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, дали результати.

Про це йдеться у його відповіді на допис міністра оборони України Михайла Федорова у соціальній мережі Х.

"Схоже, кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Дайте знати, якщо потрібно зробити ще щось", - написав Маск.

Сам Федоров теж підтвердив результативність вжитих заходів, відповівши Маску.

"Перші кроки вже дають реальні результати. Ми тісно співпрацюємо з вашою командою над наступними важливими кроками. дякуємо, що ви з нами. Ви справжній поборник свободи та справжній друг українського народу", - зазначив міністр оборони.

Використання Starlink росіянами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що "Шахеди" зі Starlink вже нищать нашу авіацію. Як зауважив фахівець із систем РЕБ та зв’язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, росіяни завдали удару такими дронами по стоянці гелікоптерів неподалік Кропивницького.

Згодом міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що компанія SpaceX почала співпрацювати з українським урядом щодо зазначеної проблеми. За трохи Маск відреагував на звернення Києва щодо російських дронів на Starlink. Він ретвітнув повідомлення українського міністра, написавши "You’re most welcome", що можна перекласти не просто як "Будь ласка", а як "Завжди радий допомогти" або "Із великим задоволенням".

Напередодні "Флеш" заявив, що SpaceX почала протидіяти російським "Шахедам" на Starlink. Він зазначив, що багато користувачів системи супутникового зв'язку в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які американська компанія вжила на прохання Міністерства оборони України.

