Регулярні відключення мобільного інтернету готують росіян до цифрової ізоляції, – NBC News

Росіяни вже звикли до атак дронів, зростання цін і репресій, але тепер їм доводиться миритися з новою реальністю – життям без мобільного інтернету.

Розв'язавши повномасштабну війну проти України, росіяни замість обіцяних перемог отримали удари безпілотників по своїх же містах, зліт цін і тотальну цензуру. Тепер, на четвертий рік війни, їхня реальність поповнилася новим випробуванням: людей все частіше змушують жити без мобільного інтернету. "Цифрова блокада" не тільки розхитує нерви, але й змушує багатьох відчувати себе повністю відрізаними від цивілізованого світу.

Відключення мобільного інтернету стали нормою по всій країні. Влада заявляє, що цей захід необхідний для запобігання атакам українських дронів, деякі з яких використовують цю технологію для навігації. Однак росіяни, експерти і навіть радикальні провоєнні блогери ставлять це виправдання під сумнів, пише NBC News.

Справа в тому, що українські безпілотники продовжують досягати своїх цілей в глибині Росії, в той час як користувачам навіть на Камчатці – приблизно в 7000 км від українського кордону – кажуть, що у відсутності зв'язку винні "міркування безпеки". Через відключення прості росіяни часто не можуть користуватися телефонами на ходу: дзвонити, замовляти таксі або розплачуватися за продукти.

Відео дня

Це вдарило по малому бізнесу і змусило деяких людей повернутися до готівки або сидіти вдома заради надійного Wi-Fi. Батьки дітей з діабетом розповіли російським ЗМІ, що під час "блэкаутов" не можуть використовувати додатки для моніторингу рівня цукру в крові.

Занепокоєння викликають не тільки відключення зв'язку

Російська влада все активніше впроваджує так званий "білий список" – обмежений реєстр схвалених урядом веб-сайтів, до яких люди можуть отримати доступ з телефонів під час відключень. Це жорстко обмежує інформацію, яку вони отримують.

Це відбувається на тлі посилення обмежень в онлайн-сфері і "більш широкого наступу на свободу слова": заборони Instagram і Facebook, уповільнення YouTube, обмеження на іноземні месенджери, такі як WhatsApp і Telegram, а також боротьба з VPN-сервісами. І хоч відключення не викликали масового сплеску гніву, деякі люди все одно "намагалися протестувати" проти цих заходів.

Якщо відкинути офіційні пояснення, росіяни вважають, що Кремль використовує відключення, щоб підготувати російське суспільство до моделі інтернету "як у Північній Кореї" – жорстко цензурованої та обмеженої.

При цьому деякі чиновники закликали жителів сприймати відключення як можливість для "цифрового детоксу". Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що ці незручності – ніщо в порівнянні з "героїзмом" російських солдатів в Україні.

Боротьба з українськими БПЛА

Багато українських безпілотників мають кілька методів навігації, наприклад GPS, щоб нівелювати вплив відключень мережі. Блокування підключення дронів до цивільної стільникової мережі також вимагає від російського уряду відключення величезних територій, заявив експерт з сухопутної війни з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Боб Толласт.

І додав, що будь-яка спроба зупинити летячий вибуховий пристрій таким чином може призвести до непередбачених наслідків – наприклад, збити його з курсу (на цивільні об'єкти). Один з жителів Чуваської Республіки зазначив, що стикається з відключеннями мобільного інтернету майже щодня.

"Це відбувається тому, що українські дрони долітають до нашої території, але блокування інтернету, схоже, не допомагає", – підкреслив він.

Відомі російські провоєнні блогери теж висловлюють сумніви. "Поки що немає доказів того, що відключення інтернету якось впливає на ефективність ударів ворожих БПЛА", – написав один з військових кореспондентів, додавши, що цей захід перетворюється на "знущання" над простими росіянами.

"Противник відразу зрозумів, які заходи протидії ми вживемо. І перейшов на супутники – їх заглушити не можна", – написав інший військовий пропагандист, звинувативши у відключеннях бюрократію і відсутність технічних знань у вищого військового керівництва Росії.

"Білий список" сайтів

У вересні Мінцифри РФ опублікувало "білий список" сайтів, доступ до яких зберігається під час відключень – в основному це держпослуги, пошукова система Яндекс і російські соцмережі. У листопаді список був розширений: до нього включили деякі державні ЗМІ, сайт Пошти Росії, а також служби таксі та погоди.

Деякі люди скаржаться, що Telegram, який мільйони росіян використовують щодня для отримання інформації (в тому числі сповіщень про дрони), у списку відсутній, незважаючи на те, що його створив російський техномагнат Павло Дуров.

Подані як тимчасовий захід, "білі списки" стали частиною масштабної російської цензури, вважає кіберюрист і засновник організації цифрових прав "Роскомсвобода" (RKS Global) Саркіс Дарбінян.

"У будь-який момент російським чиновникам може спасти на думку ідея – чому б не використовувати це як модель за замовчуванням для всієї країни? Існує велика небезпека, що в 2026 році влада прийме цю модель на постійній основі", – підкреслює він.

Держдума РФ наразі розглядає законопроект, який дозволить ФСБ вимагати від операторів зв'язку відключати комунікаційні послуги "для захисту від загроз безпеці громадян і держави". Але відключення мобільного інтернету викликає "величезне невдоволення" серед російської громадськості, і Кремль не може це ігнорувати, йдеться в матеріалі.

Що відбувається безпосередньо в Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія відновлює старий гарнізон поблизу Фінляндії. Ще влітку 2024 року район Рибка був покритий чагарником. Цю територію використовували для тренувань. Окопи там з'явилися ще кілька років тому, проте зміни стали більш помітними протягом останніх місяців.

Крім того, ми також розповідали, що росіяни в 2025 році вдвічі частіше стикалися з тривалими затримками авіарейсів через дрони. Понад 4,5 мільйона пасажирів чекали на виліт більше трьох годин.

Вас також можуть зацікавити новини: