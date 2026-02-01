Пісторіус порівняв поточну ситуацію в НАТО з кризою в 20-річному шлюбі

За словами Пісторіуса, всередині НАТО все ще існує єдність.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що поточна ситуація в НАТО схожа на кризу в сім'ї після 20 років шлюбу. Таку заяву він зробив в інтерв'ю RND.

У Пісторіуса запитали, чи є впевненість у тому, що США прийдуть на допомогу в разі нападу на одну з країн-членів НАТО. Він визнав, що всередині Альянсу є криза довіри.

"Дозвольте мені навести дещо незвичайне порівняння. Люди, які прожили в шлюбі 20 років, в якийсь момент можуть пережити кризу. Криза довіри, криза відчуження. Або ж змінюються пріоритети у власному погляді на життя. Тоді, спрощено кажучи, виникають два глибоко людські, інстинктивні імпульси: втеча або боротьба", - сказав міністр оборони Німеччини.

Відео дня

За словами Пісторіуса, всередині НАТО все ще існує єдність. Він запевнив, що США не збираються залишати Альянс.

"До речі, єдиний, хто виграє від цієї дискусії, - це Путін", - підкреслив міністр оборони Німеччини.

НАТО проводить масштабні навчання без США

Раніше The New York Times писало, що в НАТО стартували великомасштабні навчання Steadfast Dart ("Стійка стріла"), в яких беруть участь близько 10 000 військовослужбовців з 11 країн. Проте, до навчань не приєдналися США.

Відзначається, що навчання проходять на тлі критики президента США Дональда Трампа на адресу НАТО і служать перевіркою здатності європейських союзників діяти самостійно. Операція повинна перевірити Сили реагування НАТО і оцінити здатність союзників швидко перекидати війська і техніку з одного кінця континенту на інший.

Вас також можуть зацікавити новини: