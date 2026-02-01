Пісторіус порівняв поточну ситуацію в НАТО з кризою в 20-річному шлюбі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що поточна ситуація в НАТО схожа на кризу в сім'ї після 20 років шлюбу. Таку заяву він зробив в інтерв'ю RND.
У Пісторіуса запитали, чи є впевненість у тому, що США прийдуть на допомогу в разі нападу на одну з країн-членів НАТО. Він визнав, що всередині Альянсу є криза довіри.
"Дозвольте мені навести дещо незвичайне порівняння. Люди, які прожили в шлюбі 20 років, в якийсь момент можуть пережити кризу. Криза довіри, криза відчуження. Або ж змінюються пріоритети у власному погляді на життя. Тоді, спрощено кажучи, виникають два глибоко людські, інстинктивні імпульси: втеча або боротьба", - сказав міністр оборони Німеччини.
За словами Пісторіуса, всередині НАТО все ще існує єдність. Він запевнив, що США не збираються залишати Альянс.
"До речі, єдиний, хто виграє від цієї дискусії, - це Путін", - підкреслив міністр оборони Німеччини.
НАТО проводить масштабні навчання без США
Раніше The New York Times писало, що в НАТО стартували великомасштабні навчання Steadfast Dart ("Стійка стріла"), в яких беруть участь близько 10 000 військовослужбовців з 11 країн. Проте, до навчань не приєдналися США.
Відзначається, що навчання проходять на тлі критики президента США Дональда Трампа на адресу НАТО і служать перевіркою здатності європейських союзників діяти самостійно. Операція повинна перевірити Сили реагування НАТО і оцінити здатність союзників швидко перекидати війська і техніку з одного кінця континенту на інший.