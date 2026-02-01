Вчені знайшли головний фактор довголіття, і це не здорове харчування чи спорт

Нові дослідження свідчать, що здоровий спосіб життя допомагає прожити довше, але не є визначальним фактором.

Вчені переглянули роль генетики у довголітті людей. Нове дослідження, опубліковане в журналі Science, показує, що генетика впливає на тривалість життя людини значно сильніше, ніж вважалося досі.

Раніше науковці оцінювали генетичний фактор у тривалості життя у 10–25%. Це означало, що спосіб життя, середовище та випадкові фактори відіграють головну роль. Проте такі оцінки виявилися помилковими.

Проблема в тому, що багато людей у минулому помирали молодими від зовнішніх причин: інфекцій, аварій, нещасних випадків. Ці смерті не залежать від того, як швидко старіє організм, і вони "маскували" генетичний вплив.

Відео дня

Група нідерландських вчених проаналізувала масив даних про тривалість життя пар близнюків з кількох країн, відсіявши випадки смертей від зовнішніх причин. Так вони змогли оцінити, наскільки біологічне старіння насправді визначає тривалість життя.

Дослідники виявили, що різниця у тривалості життя однояйцевих близнюків була меншою, ніж у випадку з різнояйцевими близнюками. Це вказує на визначальну роль генів у довголітті. Загалом автори дослідження дійшли висновку, що генетичний фактор на 55% визначає те, скільки років проживе людина.

Ця цифра узгоджується зі спадковістю інших складних рис людини. Наприклад, зріст людини чи рівень інтелекту також приблизно на 50% залежить від генетики.

"Ці міркування мають важливі наслідки. Якщо тривалість життя значною мірою визначається генетикою, то можливості впливу на швидкість старіння обмежені, зокрема за допомогою зміни способу життя", - йдеться у публікації.

Інші наукові новини

Як писав УНІАН, близько 900 тисяч років тому предки людини пережили надзвичайно глибоке й тривале "пляшкове горло": чисельність популяції скоротилася до приблизно 1–1,3 тисячі особин і залишалася на цьому рівні понад 100 тисяч років. Цей період збігся з різкими кліматичними змінами, коли погіршення умов довкілля і дефіцит їжі зробили виживання ранніх людей украй складним і поставили наш вид на межу зникнення.

Водночас частина науковців вважає, що ця криза могла відіграти роль своєрідного "генетичного перезавантаження", зменшивши різноманіття, але створивши умови для закріплення важливих еволюційних змін.

Вас також можуть зацікавити новини: