'Україну використовують': Лавров цинічно звинуватив Європу у війні проти Росії

Міністр закордонних справ РФ звинуватив Європу в підготовці до нової війни.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що європейські еліти нібито "використовують Україну для того, щоб воювати проти Росії". Таку заяву він зробив в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

"Європейські еліти використовують український режим для того, щоб воювати проти Росії, і безпосередньо готуються до війни", - сказав Лавров.

Також глава МЗС РФ запевнив, що Москва нібито "ніколи не втручається в процеси вибудовування відносин між Європою і США". За його словами, європейські країни бачать в політиці президента США Дональда Трампа шкоду інтересам континенту.

"Європа намагалася і намагається досі вбивати клини між Росією і США, вбачаючи в політиці Трампа шкоду інтересам Європи", - підкреслив глава МЗС РФ.

У Держдумі пригрозили Україні ударами "зброєю відплати"

Раніше спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що російські депутати вимагають завдати по Україні удару так званою "зброєю відплати". За його словами, такий удар варто завдати вже наступного тижня.

Володін заявив про нібито "нові загрози", які він пов'язує з відмовою президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви. Він додав, що через це українців "вже з наступного тижня чекають нові проблеми".

