Зеленський назвав дати наступного раунду переговорів України із США та РФ

Зустріч знову відбудеться в Абу-Дабі.

Наступний раунд тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії має відбутися 4-5 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, глава держави заявив, що щойно заслухав доповідь від української переговорної команди.

"Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни", - зазначив Зеленський.

Також він подякував усім, хто допомагає Україні.

Переговори в Абу-Дабі

Як повідомляв УНІАН, спочатку планувалося, що після першого раунду переговорів в Абу-Дабі, який відбувся 23-24 січня, наступний раунд пройде 1 лютого. За підсумками першої зустрічі Зеленський поінформував, що обговорення були конструктивними та зосереджувались на можливих параметрах закінчення війни.

Президент додав, що в США мають усвідомлення щодо важливості здійснення американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки.

Водночас, як свідчать повідомлення в західних медіа, територіальне питання залишилось невирішеним. Україні висувають вимогу, щоб вона відмовилась від підконтрольної їй частини Донеччини. Лише за таких обставин США готові надати гарантії безпеки.

За даними Politico, на переговорах в Абу-Дабі залишаються невирішеними три питання. Зокрема, це російська вимога щодо українських територій, надання Україні гарантій безпеки і коли саме мають припинитися бойові дії - до підписання мирної угоди чи після неї.

