Білорусь отримала нову партію одних з найпотужніших російських винищувачів (фото)

Су-30СМ2 можуть виступати носіями ракет типу Р-37М, які, як вважається, здатні вражати повітряні цілі на відстані до 200 км.

29 січня на білоруську авіаційну базу в Барановичах прибула чергова партія російських винищувачів Су-30СМ2. Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

Скільки саме літаків прибуло - не повідомляють. Винищувачі мають червоні бортові номери, які заретушовані. Зважаючи на попередні постачання машин цього типу Білорусі, може йтися про один або два літаки.

Відомо, що протягом минулого року країна отримала три партії Су-30СМ2. Перша пара винищувачів Су-30СМ2 (літаки з червоними бортовими номерами "09" і "10") прибула в Барановичі у травні 2025 року, а друга пара прибула туди в серпні (літаки з червоними бортовими номерами "11" і "12").

Останню партію 2025 року зафіксували у грудні, коли прибули літаки з номерами "13" та "14". Таким чином, станом на сьогодні Білорусь може мати у складі своїх повітряних сил загалом щонайменше 7-8 літаків Су-30СМ2.

Раніше Білорусь вже отримала вісім винищувачів попередньої модифікації Су-30СМ виробництва Іркутського авіаційного заводу. Таким чином, зараз Військово-повітряні сили і війська ППО Республіки Білорусь можуть мати понад 15 літаків Су-30 у версіях СМ та СМ2.

Винищувач Су-30СМ2 - що відомо

Винищувач Су-30СМ2 є модернізованою версією Су-30СМ, який у свою чергу розглядається як варіант експортного Су-30МКІ, призначений для Повітряно-космічних сил РФ. В широкому розумінні всі ці літаки є модифікаціями радянського Су-27, розробленого ще у 70-ті.

За сумою характеристик Су-30СМ2 є одним із найпотужніших російських винищувачів четвертого покоління, який поступається хіба що одномісному Су-35C (екіпаж Су-30СМ2 складається із двох льотчиків).

Відомо, що Су-30СМ2 може застосовувати нову російську ракету класу "повітря – повітря" Р-37М, яку вважають однією з найбільш далекобійних ракет такого класу в світі. Передбачається, що вона здатна вражати повітряні цілі на дальності 200 км.

Протягом минулого року росіяни активно постачали своїй армії винищувачі Су-35C та фронтові бомбардувальники Су-34. Ймовірно, росіянами вдалося суттєво наростити їхнє виробництво у порівнянні із 2024 роком.

Водночас виробництво Су-57, який самі росіяни відносять до п’ятого покоління, стикається з величезними труднощами. Раніше УНІАН повідомив, що "‎Об'єднана авіабудівна корпорація"‎ завершила 2025 рік без офіційних поставок нових винищувачів Су-57 Повітряно-космічним силам РФ.

