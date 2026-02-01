Угода щодо Гренландії вже майже узгоджена, - Трамп

Він назвав угоду "дуже важливою" з точки зору національної безпеки.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що угода щодо Гренландії вже майже узгоджена. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, це буде "дуже вигідна угода" з точки зору національної безпеки.

"Ми вже почали переговори, і думаю, все майже узгоджено. Тобто вони самі хочуть цього. Думаю, це буде дуже вигідна угода для всіх. Дуже важлива угода, власне, з точки зору національної безпеки. Думаю, ми досягнемо згоди", - зазначив президент США.

Трамп хоче контролювати Гренландію

Раніше УНІАН повідомля, що Трамп хоче купити Гренландію, але не виключає військовий сценарій. За словами прессекретарки Білого дому Каролін Лівітт, президент вважає Гренландію "пріоритетом національної безпеки США" та ключовим елементом стримування супротивників в арктичному регіоні.

У Гренландії відкинули зазіхання США на корисні копалини острова. Міністерка гірничодобувної промисловості Наая Натаніельсен заявила, що майбутнє розвитку сектора корисних копалин не може вирішуватися за його межами. "Все обговорюється, крім нашого суверенітету", - сказала Натаніельсен у відповідь на заяву Трампа про те, що він досяг угоди про ресурси острова з генсеком НАТО Марком Рютте.

Bloomberg писало, що США та Данія розпочали переговори щодо Гренландії, щоб заспокоїти Трампа, який перед тим оголосив про "рамкову угоду", у якій пообіцяв утриматися від запровадження тарифів проти європейських країн, що не підтримують його плани щодо Гренландії.

