ППО, Patriot та F-16: Україна й НАТО узгодили пріоритети співпраці

Україна та НАТО узгодили пріоритетні напрямки співпраці. Мова, зокрема, про посилення протиповітряної оборони.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Міністерства оборони України. Зазначається, що очільник Міноборони Михайло Федоров провів зустріч зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером та генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом, який є командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України та Групи сприяння безпеці України (NSATU/SAG-U).

"Сторони узгодили ключові пріоритети співпраці – посилення ППО, розвиток Patriot, F-16 і HIMARS, а також спільну роботу над технологічною перевагою. Україна ділиться з партнерами унікальним бойовим досвідом, реальними даними з поля бою та технологічними рішеннями, які вже працюють", – йдеться в заяві.

Окремим треком співпраці є координація формату "Рамштайн" разом із Німеччиною та Великою Британією з метою пришвидшення ухвалення рішень і постачання необхідної допомоги для України.

Допомога Україні: інші новини

Нідерланди будуть надавати Україні військову допомогу у вигляді 3 млрд євро щорічно до 2029 року. Також країна готова надавати підтримку Україні на шляху до Євросоюзу і НАТО.

Раніше посол Німеччини в Україні Гайко Томс заявив, що його держава передасть Україні нові системи IRIS-T. Він також додав, що наприкінці 2025 року Берлін передав Києву два комплекси Patriot.

