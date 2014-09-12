Особливий статус Донбасу дозволить Москві фінансувати ці території - Луценко

Про це заявив журналістам радник президента України Юрій Луценко, пише ИТАР-ТАСС.

"У проекті закону про особливий статус, який буде внесений до парламенту наступного тижня, передбачається особливий гуманітарний статус, тобто вчергове підтвердиться гарантія використання російської мови. Буде гарантовано право на обрання депутатів міських і районних рад і особливий економічний режим, який, я б порівняв з вільною економічною зоною, тобто все зароблене залишається в регіоні. Також бюджет цієї зони може наповнюватися засобами Москви і Києва. Вони повинні платити за все самі, якщо це особливий статус, але це гроші самостійно зароблені, а також надані з доброї волі Києвом і Москвою", - сказав Луценко.

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При цьому він не зміг відповісти, кому будуть платити податки ці райони. "Це відкрите питання", - зазначив Луценко.