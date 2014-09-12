До України їде комісія, яка перевірить виконання зобов'язань із запровадження безвізового режиму

У понеділок, 15 вересня, в Україну прибуде місія щодо перевірки зобов'язань із запровадження безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час спільного з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу брифінгу в Києві.

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“Вже в понеділок приїжджає до нас місія, яка перевіряє виконання зобов'язань України по запровадженню безвізового режиму”, - сказав Порошенко.

За словами президента, першу чергу плану дій щодо безвізового режиму Україна виконала «і зараз ми приступили до виконання другої черги, що є надзвичайно важливим».