На Волині планують виготовляти "народні" каски для бійців АТО
03:17, 13 вересня 2014Політика
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Активісти Самооборони із Волині не зупинилися на виготовлені "народного" бронежилета, - вони хочуть випускати каски, щоб захищати голови бійців в бойових умовах від куль та осколків.
На Волині планують виготовляти "народні" каски для бійців АТО / vikna.if.ua
Кілька пробних варіантів вони вже зробили, проте вони хочуть налагодити серійне виробництво, передає ТСН з посиланням на Волинську правду.
Також вони хочуть, щоб каска теж була "народною" і мала розумну ціну у 100-150 євро.
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Уже є людина, яка готова вкласти гроші у виробництво касок.
Наприклад, щоб виготовити одну каску, потрібно три метри квадратних кевлару. Для серійного виробництва касок необхідно 2-3 кілометри кевлару.
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