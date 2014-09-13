На Волині планують виготовляти "народні" каски для бійців АТО

Кілька пробних варіантів вони вже зробили, проте вони хочуть налагодити серійне виробництво, передає ТСН з посиланням на Волинську правду.

Також вони хочуть, щоб каска теж була "народною" і мала розумну ціну у 100-150 євро.

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Уже є людина, яка готова вкласти гроші у виробництво касок.

Наприклад, щоб виготовити одну каску, потрібно три метри квадратних кевлару. Для серійного виробництва касок необхідно 2-3 кілометри кевлару.