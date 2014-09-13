У Харкові на залізничній станції згоріли чотири цистерни з реактивним паливом

У Харкові на залізничній станції «Основа» згоріли чотири цистерни з реактивним паливом.

Як повідомили УНІАН у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, пожежа у вантажному потязі, який складався з 4-х цистерн та 50 порожніх вагонів, виникла 12 вересня о 19.45.

До гасіння пожежі залучили 18 відділень оперативно-рятувальної служби ДСНС та 2 потяги «Укрзалізниці». Пожежу ліквідували о 23.53.

Жертв та постраждалих немає.

Вогнем пошкоджено 4 цистерни з реактивним паливом та 4 порожні вагони.

На цей час причина пожежі встановлюється.

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Водночас у деяких групах «анти майдану» в соціальних мережах з’явилася інформація, що до підпалу цистерн із реактивним пальним причетні «партизани».

«Близько 21.00 мск в районі залізничної станції «Основа» партизани привели в дію вибуховий пристрій, що викликало загоряння потяга з цистернами. Состав із пальним через кілька годин мав відправитися на завантаження для частин та підрозділів карателів хунти, які беруть участь у т. зв. АТО», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронні органі проводять розслідування за фактом загоряння цистерн із пальним.