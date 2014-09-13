Другий «гуманітарний конвой» РФ перетнув кордон з порушенням процедур - прикордонники

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, протягом ночі з 12 на 13 вересня в порушення встановленого порядку прикордонно-митного оформлення за відсутності представників Міжнародного комітету Червоного Хреста російською стороною здійснено незаконне переміщення так званого «гуманітарного вантажу» через пункт пропуску «Донецьк (РФ) – Ізварине (Укр)».

Українські прикордонники та митники не були допущені до перевірки та оформлення вантажу і транспортних засобів.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку російські ЗМІ повідомили, що до Луганська прибув другий «гуманітарний конвой» МНС Росії.

За даними агентства ИТАР-ТАСС, всі машини другого конвою МНС із гуманітарною допомогою для України пройшли російську митницю.

Автомобілі нібито привезли у місто цукор, крупи, продукти харчування, а також «усе необхідне для жителів південного сходу України».

Всього в конвої близько 200 вантажівок.

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Загальна маса гуманітарного вантажу - 2 тис. тонн, окрім продуктів харчування до нього входять препарати для очищення води, електрогенератори та інші засоби для подолання наслідків гуманітарної катастрофи, зазначалося у повідомленні.

Довідка УНІАН. Першу колону в складі 280 вантажівок із «гуманітарною допомогою» на Донбас влада Росії направила в односторонньому порядку. 22 серпня російські «КамАЗи» прорвалися через український пункт пропуску «Ізварине», який контролюється бойовиками.

У Комітету Червоного хреста повідомили, що їхні представники не супроводжували вантажівки РФ в Україні, як було обумовлено раніше.

24 серпня в Міністерстві оборони України заявили, що на вантажівках російського «гуманітарного конвою» було вивезено обладнання українських стратегічних підприємств.