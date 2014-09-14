На Донеччині в результаті боїв загинули 3 мирних жителя, 8 поранені

У населеному пункті Пантелеймонівка в результаті боїв загинули 3 мирних жителів, ще 8 поранені.

Про це повідомляє 5 канал. В результаті обстрілу з боку бойовиків, пошкоджено багато будівель. Повністю згоріло кілька автомобілів.Читайте такожПри обстрілі бойовиками автобуса загинули дівчина і немовля Нагадаємо, з 18:00 5 вересня на Донбасі діє режим припинення вогню.

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