На Донеччині в результаті боїв загинули 3 мирних жителя, 8 поранені
12:55, 14 вересня 2014Політика
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У населеному пункті Пантелеймонівка в результаті боїв загинули 3 мирних жителів, ще 8 поранені.
REUTERS
Про це повідомляє 5 канал.
В результаті обстрілу з боку бойовиків, пошкоджено багато будівель. Повністю згоріло кілька автомобілів.Читайте такожПри обстрілі бойовиками автобуса загинули дівчина і немовля
Нагадаємо, з 18:00 5 вересня на Донбасі діє режим припинення вогню.
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