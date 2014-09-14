Журналісти Найєм і Лещенко йдуть на вибори з партією Порошенка

Відомі українські журналісти Мустафа Найєм і Сергій Лещенко йдуть на вибори в парламент за списками Петра Порошенка.

Про це у своєму Twitter повідомив журнал Павло Шереметт.

Известный украинский журналист Мустафа Найем @mefimus только что объявил, что идет на выборы в парламент по спискам партии Порошенко — Павел Шеремет (@pavelsheremet) 13 сентября 2014

Його слова підтвердив і генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія на своїй сторінці в Facebook.

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"Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук все ж йдуть до парламенту. За списком Петра Порошенка", - повідомив він. Аласанія також зазначив, що у зв'язку з цим Найєм і Лещенко не зможуть працювати ведучими на Першому Національному аж до кінця виборів.