Правозахисники не розуміють, що робить "самооборона Криму" на виборчих дільницях

Про це голова Центру громадянської освіти «Альменда», заступник координатора Кримської польової місії з прав людини Ольга Скрипник повідомила у коментарі для Крым.Реалии.

Зокрема, правозахисниця, кажучи про «вибори» в Криму, вказала на нещодавню заяву «голови» невизнаної республіки Сергія Аксьонова про те, що контроль над виборами буде здійснювати «кримська самооборона».

Читайте такожУкраїна закликає світ засудити "вибори" на окупованій території«Вже саме це дія тягне за собою порушення прав людини. Кримська самооборона є нелегальним напіввійськовим формуванням, та її присутність на вулицях, а, тим більше, біля виборчих дільниць, говорить про те, що людей можуть обмежувати в їх пересуванні. Наявність воєнізованих формувань - це завжди загроза людям, які там знаходяться», - зазначила Скрипник.

Читайте такожКримчани йдуть на "вибори" під пісні ГазмановаНа думку правозахисниці, «якби це було вільне волевиявлення, і люди дійсно хотіли б цих виборів, визнавали все, що там відбувається, то в наявності «кримської самооборони» відпала б необхідність.

Вона вважає, що самопроголошена влада Криму не вірить, що її добровільно будуть вибирати, тому намагається змусити людей голосувати, щоб таким чином визнати свою присутність.