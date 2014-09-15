З Криму та Донбасу виїхали понад 310 тисяч осіб - ООН

«Наразі нараховується принаймні 310 тисяч осіб, переміщених з території Криму і Донбасу. Вони потребують допомоги, зокрема, доступу до освіти, медичних послуг, місць проживання, працевлаштування та навіть їжі і теплого одягу», - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, зазначається, УВКБ ООН вітає зусилля Верховної Ради України щодо якнайшвидшого прийняття нового законопроекту, який регулюватиме питання дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.