Україна відтермінувала ЗВТ через погрози з боку Росії - Фюле

Про це заявив єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Штфан Фюле під час дебатів в Європарламенті, передає Українська правда.

Спочатку, відповідаючи на критику євродепутатів, Фюле зазначив, що причиною такого рішення є прохання української сторони.Читайте такожУ Порошенка вважають, що відтермінування застосування ЗВТ з ЄС принесе вигоду Україні

"Причина (відкладення асоціації) проста і зрозуміла – економіка Україна в жахливому стані. Вони висловили бажання мати більше часу для того, щоби підготуватися до запровадження технічних стандартів. А ви про це не говорите", - сказав він.

Проте згодом, відповідаючи на запитання європарламентарів, Фюле визнав, що саме тиск з боку Росії призвів до відтермінування.

"Росія під запис, офіційно говорила, що на наступний день після ратифікації Україна стикнеться з економічними складнощами, оскільки Росія впровадить економічні обмеження. Це не затримка, а результат російських погроз", - наголосив єврокомісар.

"Ще в Бухаресті на саміті 2008 року Путін заявив, що Україна – це неповноцінна країна. І хтось зараз каже, що це вина Європи?" - підкреслив Фюле.Читайте такожУ Страсбурзі проходить обговорення Асоціації України і ЄС (онлайн-трансляція)

Нагадаємо, що згідно з домовленостями виконання Угоди про асоціацію в частині зони вільної торгівлі було відкладено на рік.

Окрім того, заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Лана Зеркаль визнала, що закон про ратифікацію Угоди про асоціацію не подавався до Верховної ради через переговори з Російською Федерацією.