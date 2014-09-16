Суди в зоні АТО позбавлені можливості здійснювати судочинство — голова ВСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Верховного Суду Ярослав Романюк.

“Ще донедавна суди в зоні АТО працювали і ухвалювали рішення іменем України. Але на сьогодні склалася ситуація, що органи прокуратури, міліції, податкової інспекції, ДСНС і навіть охорона судів була евакуйована за межі зони АТО. Після того, як було прийнято закон про зміну підсудності справ від судів в зоні АТО до судів поза межами АТО, суди в зоні АТО зупинили свою роботу і це викликало агресивну реакцію з боку сепаратистів: сепаратисти у брутальний спосіб виштовхали суддів з будівель судів, ці будівлі були закриті і опечатані сепаратистами. Таким чином зараз немає можливості перевести справи з цих судів до інших, які за законом мали б вирішувати ці судові справи”, - сказав Романюк.Читайте такожУ Донецьку бойовики захопили спорткомплекс, господарський суд, консульства Польщі та Чехії

Також Романюк додав, що в разі, коли вдасться вивезти з окупованих сепаратистами приміщень судів справи, то судочинство у цих справах можна буде поновити.