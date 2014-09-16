Заява Шойгу дестабілізує ситуацію у Чорноморському регіоні — МЗС



Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України.

Як наголошується в документі, Міністерство закордонних справ України із занепокоєнням сприйняло оприлюднену низкою російських ЗМІ заяву міністра оборони РФ С.Шойгу про розгортання «повноцінного та самодостатнього військового угруповання на кримському напрямку».

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«Створивши на частині суверенної території України «сіру зону», яка де-факто не покривається чинними багатосторонніми договорами в галузі контролю над озброєннями, Російська Федерація продовжує нарощувати військову присутність в АР Крим та створювати там ударне військове угруповання з незрозумілими завданнями. Заявлені російським міністром причини таких військових приготувань – зростання іноземної військової присутності поблизу російських кордонів та загострення ситуації в Україні – не витримують жодної критики, особливо на тлі досягнення домовленості з припинення використання зброї у Донецькій і Луганській областях», - підкреслюється в документі.

Міністерство закордонних справ України сприймає заяву Шойгу як таку, що дестабілізує ситуацію у всьому Чорноморському регіоні та закликає Російську Федерацію припинити провокаційні дії, що несуть загрозу суверенітету, територіальній цілісності України та миру в регіоні.