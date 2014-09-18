П'ять регіоналів з Криму склали мандати в Раді

Про це обрані на мажоритарних округах у Криму в 2012 році Віталіна Дзоз, Олег Парасків, Валентина Лютікова, Сергій Брайко і Григорій Груба заявили на прес-конференції 18 вересня в Сімферополі, передає Крым.Реалии.

«Моє перебування у Верховній Раді України надалі некоректне, тому сьогодні заявляю, що я складаю з себе повноваження депутата Верховної Ради України, і з великим задоволенням передаю свої повноваження колегам, обраним в Криму на чесних, прозорих виборах, вони будуть працювати з нашими виборцями»,- зазначила Дзоз.

Читайте такожГПУ відкрила провадження за фактом «виборів» в КримуЇї підтримав Парасків, зазначивши, що так і не зміг налагодити міст взаєморозуміння між Кримом і Києвом.

«Ми не мали права підписати заяви, мав бути міст - спроба порозуміння між Україною і Кримом. На жаль, нам ця спроба не вдалася, нас дуже слабо чули... Я теж не бачу для себе можливим перебування у складі депутатського корпусу у Верховній Раді», - прокоментував Парасків.

Про свою допомогу новообраним депутатам кримського «парламенту» заявила і нардеп Лютікова.

Читайте такожНАТО не визнає так звані вибори в анексованому Криму«Я теж заявляю про складання повноважень депутата Верховної Ради, влада, обрана 14 вересня, легітимна, обрана більшістю голосів, вибори були прозорі. Будемо раді допомогти порадою молодим депутатам», - сказала Лютікова.

«Я абсолютно підтримую рішення моїх товаришів, моїх колег. Я повторно звертаюся до Верховної Ради про зняття з себе повноважень депутата, там я, природно, не бачу, - заявив Брайко. - Вибори, які відбулися(14 вересня - ред.), були найпростіші, по-друге, вони однозначно найчесніші».

Про повторне складання з себе депутатських повноважень в українському парламенті заявив і Груба.

«Виборці, які нас обирали, 14 вересня явку показали, своє ставлення до подій, це дорогого коштує. Волевиявлення потрібно поважати. Я повторно подаю заяву (до Ради про складання мандата - ред). Я складаю повноваження депутата», - сказав Груба.

Виборчком Криму затвердив результати виборів депутатів Державної ради республіки, які відбулися 14 вересня: 70 мандатів отримали представники «Єдиної Росії», інші п'ять дісталися ЛДПР.

Україна, Євросоюз, США і НАТО не визнали результати виборів в Криму, а Генпрокуратура України порушила за фактом незаконних виборів кримінальну справу.