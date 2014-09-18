У ЄС стурбовані залякуваннями кримськотатарського Меджлісу

Про це йдеться у заяві речника глави європейської дипломатії Кетрін Ештон.

"Ми стурбовані триваючим залякуванням Меджлісу кримських татар у Криму, в тому числі нападами на штаб-квартиру в Сімферополі, обшуками і допитами кількох активістів Меджлісу, а також залякуваннями журналістів, які висвітлюють події", - йдеться у заяві.

Крім того, ЄС "тривожать" і повідомлення про наказ російського суду Меджлісу залишити їхнє приміщення у Севастополі.

Читайте такожДжемілєв назвав захоплення будівлі Меджлісу "бандитським нальотом""Це не поодинокі події, вони відображають тривожну ситуацію з правами людини на Кримському півострові. Нестійке становище меншин в Криму, як це задокументовано у доповідях ОБСЄ і ООН, залишається предметом серйозної стурбованості. Ми знову закликаємо повністю поважати всі основні права та свободи у Крим і ще раз нагадуємо, що ЄС не визнає його незаконну анексію", - наголошується у заяві.

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