Тимчук: Росія виводить з Донбасу солдатів-строковиків
09:06, 19 вересня 2014Політика
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На приморському напрямку спостерігається ротація російсько-терористичних військ.
Росія виводить з Донбасу солдатів-строковиків / Фото Міністерства оборони РФ
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"На приморському напрямку спостерігається ротація російсько-терористичних військ, у ході якої відбувається заміна російських солдатів строкової служби на контрактників. Солдати-строковики відправляються в Росію", - написав він.
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