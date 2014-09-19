Тимчук: Росія виводить з Донбасу солдатів-строковиків

09:06, 19 вересня 2014
Політика
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На приморському напрямку спостерігається ротація російсько-терористичних військ.

Фото Министерства обороны РФ

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"На приморському напрямку спостерігається ротація російсько-терористичних військ, у ході якої відбувається заміна російських солдатів строкової служби на контрактників. Солдати-строковики відправляються в Росію", - написав він.

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