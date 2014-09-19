Архів СБУ оприлюднив документи про діяльність ОУН в діаспорі

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, від сьогодні в Електронному архіві визвольного руху avr.org.ua доступна для кожного інформація про діяльність українських організацій за кордоном.

Читайте такожЛьвівська міськрада вимагає знову присвоїти звання "Герой України" Бандері та Шухевичу

Йдеться про 320 документів, підписаних Степаном Бандерою-«Бийлихом», Романом Шухевичем-«Тарасом Чупринкою», Василем Куком-«Лемішем», Ярославом Стецьком, Степаном Ленкавським та іншими провідниками визвольного руху, які висвітлюють невідомі широкому загалу факти української історії. Основу архіву становлять документи Української Головної визвольної ради (підпільного парламенту воюючої України), зокрема її закордонного представництва, закордонних частин Організації українських націоналістів. «В колекції також оприлюднено матеріали Антибільшовицького блоку народів — ініційованого українцями об'єднання політичних організацій різних націй для боротьби з червоним тоталітаризмом», - зазначили у прес-центрі.

«Цікавим є, наприклад, лист Степана Бандери, датований весною 1951 року, у якому є інформація про його реакцію на загибель головного командира УПА Романа Шухевича, у 1950 році, систему зв’язку підпілля ОУН в Україні зі структурами організації, які діяли у вільному світі», — повідомив заступник директора Архіву СБУ історик Володимир Бірчак.

Серед документів є також періодичні видання, опубліковані в інших країнах, як от «Союз українців самостійників в Канаді» («Ukrainian Selfreliance League of Canada»), видане у місті Вінніпег (Канада) 1928 року.

Ознайомитися із цими та іншими документами можна, окрім мережі Інтернет, в Інформаційно-довідковому залі Галузевого державного архіву Служби безпеки України: м. Київ, вул. Ірининська, 4. Телефон: (044) 255-82-24 (щодня з понеділка по п’ятницю з 14.00 до 17.00).