У Києві "замінували" залізничний вокзал
21:49, 19 вересня 2014Політика
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У Києві "замінували" центральний залізничний вокзал.
Київський залізничний вокзал / УЗ
Про це повідомляє кореспондент TVi.ua.
З приміщення вокзалу евакуйовано пасажирів.
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Як повідомляв УНІАН, у серпні через "замінування" з центрального залізничного вокзалу в Києві було евакуйовано 350 пасажирів і 80 працівників.
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