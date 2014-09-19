У Києві "замінували" залізничний вокзал

21:49, 19 вересня 2014
Політика
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У Києві "замінували" центральний залізничний вокзал.

/ УЗ

Про це повідомляє кореспондент TVi.ua.

З приміщення вокзалу евакуйовано пасажирів.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні через "замінування" з центрального залізничного вокзалу в Києві було евакуйовано 350 пасажирів і 80 працівників. 

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