Сьогодні в Донецьку з полону звільнено 35 військовослужбовців - Порошенко

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Сьогодні в Донецьку з полону звільнено 35 українських військовослужбовців з 51, 92 та 93 бригади. Слава Україні! pic.twitter.com/FOpooJWKNo — Петро Порошенко (@poroshenko) Вересень 20, 2014

"Cьогодні в Донецьку з полону звільнено 35 українських військовослужбовців з 51-ї, 92-ї та 93-ї бригад. Слава Україні!", - зазначив глава держави.