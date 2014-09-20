Сьогодні в Донецьку з полону звільнено 35 військовослужбовців - Порошенко

21:49, 20 вересня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє про те, що ще 35 українських військовослужбовців були звільнені з полону в Донецьку.

Петро Порошенко / УНИАН

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Cьогодні в Донецьку з полону звільнено 35 українських військовослужбовців з 51-ї, 92-ї та 93-ї бригад. Слава Україні!", - зазначив глава держави.

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