Сьогодні в Донецьку з полону звільнено 35 військовослужбовців - Порошенко
21:49, 20 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє про те, що ще 35 українських військовослужбовців були звільнені з полону в Донецьку.
Петро Порошенко / УНИАН
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
Сьогодні в Донецьку з полону звільнено 35 українських військовослужбовців з 51, 92 та 93 бригади. Слава Україні! pic.twitter.com/FOpooJWKNo
— Петро Порошенко (@poroshenko) Вересень 20, 2014
"Cьогодні в Донецьку з полону звільнено 35 українських військовослужбовців з 51-ї, 92-ї та 93-ї бригад. Слава Україні!", - зазначив глава держави.
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