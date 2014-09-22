Порошенко: 51-шу бригаду, яка здалася у полон, буде розформовано



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв`ю українським телеканалам у неділю.

”Щодо подій під Волновахою... щодо подій біля Червонопартизанська, де здалися в полон військовослужбовці 51-ї бригади, мною було дано доручення розформувати бригаду”, - сказав президент.

Читайте такожНа Харківщині 92-га бригада отримала партію модернізованих танків

Глава держави зазначив, що ”підрозділи будуть розповсюджені, на місці постійної дислокації буде сформована нова бригада, нової якості, з інших військовослужбовців, під іншим керівництвом”.

”Буде називатися 14-та бригада, і цей процес уже почався”, - сказав Порошенко.