Порошенко: 51-шу бригаду, яка здалася у полон, буде розформовано
01:23, 22 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко заявив, що 51-шу бригаду, яка здалася у полон, буде розформовано.
Порошенко заявив, що 51-шу бригаду, яка здалася у полон, буде розформовано / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв`ю українським телеканалам у неділю.
”Щодо подій під Волновахою... щодо подій біля Червонопартизанська, де здалися в полон військовослужбовці 51-ї бригади, мною було дано доручення розформувати бригаду”, - сказав президент.
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Глава держави зазначив, що ”підрозділи будуть розповсюджені, на місці постійної дислокації буде сформована нова бригада, нової якості, з інших військовослужбовців, під іншим керівництвом”.
”Буде називатися 14-та бригада, і цей процес уже почався”, - сказав Порошенко.
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