Вночі бойовики обстріляли з артилерії позиції десантників поблизу Червонопартизанська

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО у соцмережі.

Бойовики з БМ-21 «Град» обстріляли блокпост поблизу населеного пункту Стукалова Балка та Сабівка. Також було здійснено обстріл з мінометів блокпосту неподалік населеного пункту Земляне.Читайте такожЗа минулу ніч втрат серед українських військових немає - штаб АТО

"02.30-03.30 - мінометний обстріл позицій піхотинців поблизу населеного пункту Тепличне. Без втрат. Продовжується артилерійсько-мінометний обстріл позицій сил АТО з території Російської Федерації. 20.30-20.45 – здійснено артилерійський обстріл позицій десантників поблизу населеного пункту Червонопартизанськ. Без втрат", - повідомляє штаб.

Бойовики також здійснили артилерійський обстріл блокпосту поблизу населеного пункту Ільїнка та позицій десантників в районі населеного пункту Дяково.