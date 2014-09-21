З полону в Донецьку звільнено ще 28 українських військових

Про це він повідомив у Twitter.

"Щойно з полону в Донецьку звільнено 28 військових 30 і 93 бригад, 40-ого батальйону та 6- го прикордонного загону", - зазначив він.

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Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що представники "ДНР" і українські силовики провели обмін полоненими за схемою "28 на 28". За повідомленням, обмін полоненими відбувся в районі Костянтинівки у Донецькій області.

Також нагадаємо, 20 вересня Президент України Петро Порошенко заявив, що в Донецьку з полону звільнено 35 українських військовослужбовців.