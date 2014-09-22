Путін зібрав Радбез для обговорення своїх планів щодо Донбасу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави російської держави.

«Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки. В ході наради обговорювалася реалізація мирного плану з врегулювання ситуації на південному сході України, зокрема виконання пунктів, що містяться в «плані Путіна»», - йдеться в повідомленні.

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На засіданні були присутні прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, глава адміністрації президента Сергій Іванов, голова ФСБ Олександр Бортников, глава МЗС РФ Сергій Лавров, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, постійний член Ради безпеки Борис Гризлов, заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв, директор СВР Михайло Фрадков, глава Міноборони Сергій Шойгу і спікер Держдуми Сергій Наришкін.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня президент України Петро Порошенко обговорив по телефону з Путіним режим припинення вогню на Донбасі.

Пізніше Путіну заявив, що під час телефонної розмови обговорив з Порошенком план врегулювання ситуації в Україні. Ця ініціатива складається з семи пунктів.

Першим заходом він назвав «припинення активних наступальних операцій збройних формувань ополченців на південному сході України на донецькому і луганському напрямках».

Ще одна ініціатива полягає в тому, щоб «передбачити здійснення повноцінного і об'єктивного міжнародного контролю над дотриманням умов припинення вогню і моніторингом ситуації, яка створюється таким чином у зоні безпеки».

Він також висловив думку про необхідність виключити застосування авіації проти мирного населення на південному сході України і закликав відкрити гуманітарні коридори для пересування техніки і доставки гуманітарних вантажів на схід України.

Ще одним пунктом Путін назвав можливість направлення в потерпілі регіони ремонтних бригад для відбудови зруйнованих об'єктів соціальної інфраструктури і життєзабезпечення на сході України.