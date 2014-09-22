«Свобода» категорично проти створення на Донбасі народної міліції

Про це заявив лідер ВО Олег Тягнибок.

«Я не розумію, як на терористів, яких озброює Росія, можна покладати обов’язки щодо охорони у населених пунктах громадського порядку? Також вони будуть мати право самостійно призначати суддів та прокурора. Виходить, що замість того, щоб провести люстрацію, ми самі даємо механізм легітимізації бандитів на Сході», - зазначив Тягнибок.

Також очільник ВО наполягає на тому, що очищення силових структур треба проводити скрізь, починаючи з Міністерств оборони та внутрішніх справ. «Я не дарма вже десять років товчу: люстрація, люстрація… Справа в тому, що там «сидять» московські шпигуни. Люди, які відверто виконують російські замовлення. Їх потрібно не просто виганяти, а знищувати, тому що саме вони призвели до трагедії, яку маємо сьогодні на Сході», - підкреслив Тягнибок.

На підтвердження своїх слів «свободівець» нагадав, що замість того, аби заздалегідь евакуювати з Луганську та Донецьку підприємства воєнно-промислового комплексу, українська сторона спостерігала, як обладнання цих підприємств вивіз російський «гуманітарний» конвой.

«Ми отримаємо мир тільки тоді, коли наважимось на правильні та рішучі кроки щодо очищення влади. Тільки тоді ми перестанемо здавати свою територію», - резюмував Тягнибок.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада затвердила у другому читанні закон «Про очищення влади», що містить положення про люстрацію співробітників силових органів, які завдали шкоди учасникам акцій протесту з листопада 2013 р. по лютий 2014 р., а також люстрацію агентів іноземних спецслужб. Єдиною фракцією у Раді, яка віддала 100% голосів за законопроект, була фракція ВО «Свобода».