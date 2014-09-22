Порошенко звільнив голів 14 райдержадміністрацій

Президент України Петро Порошенко звільнив голів 14 районних державних адміністрацій.

Відповідні розпорядження глави держави розміщені на його офіційному сайті. Читайте такожПорошенко призначив Москаля головою Луганської ОДА Зокрема, в Київській області, Віктора Грицая звільнено з посади голови Яготинської районної державної адміністрації, Ніну Плис - з посади голови Баришівської РДА, Анатолія Чичикала - з посади голови Сквирської РДА.

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