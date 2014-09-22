Порошенко звільнив голів 14 райдержадміністрацій

17:59, 22 вересня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив голів 14 районних державних адміністрацій.

REUTERS

Відповідні розпорядження глави держави розміщені на його офіційному сайті.

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Зокрема, в Київській області, Віктора Грицая звільнено з посади голови Яготинської районної державної адміністрації, Ніну Плис - з посади голови Баришівської РДА, Анатолія Чичикала - з посади голови Сквирської РДА.

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