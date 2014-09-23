Порошенко може змінити плани участі в сесії ГА ООН

Про це заявив глава українського МЗС Павло Клімкін, повідомляє РИА Новости.

Однак, за його словами, остаточного рішення поки не прийнято.

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"Це поки що обговорюється. Ми готуємося до того, що український президент візьме участь у сесії ГА ООН, і також у нього в програмі заплановані інші заходи", - сказав Клімкін.

Разом з тим, як зазначив він, у зв'язку з "необхідністю перебувати на місці", програма президента може бути змінена.