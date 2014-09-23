Чалий обговорив з Європарламентом спільні зусилля щодо підтримки України

Зокрема, її європейської інтеграції і спроб досягти миру і стабільності на Донбасі.

Читайте такожУряд затвердив план заходів з виконання Угоди про асоціаціюВалерій Чалий запевнив депутатів Європарламенту, що імплементація Угоди про асоціацію є першочерговим пріоритетом української влади. З цією метою було затверджено План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014-2017 роки. За словами Валерія Чалого, європейська інтеграція України повинна втілюватися паралельно з Мирним планом президента.

Депутати Європарламенту поцікавилися станом мирного врегулювання ситуації на Донбасі і розвитком внутрішньополітичних подій напередодні виборів у Верховну Раду, запланованих на 26 жовтня.