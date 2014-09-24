Порошенко доручив направити в зону АТО військових комісарів

Про це йдеться у Розпорядженні глави держави № 1041/2014-рп від 24 вересня, повідомляє прес-служба президента України.

Документом доручається направити до зони АТО для проходження військової служби військових комісарів районів, міст, областей.

Читайте такожПрезидент призначив Демченка своїм радникомУ Розпорядженні зазначається, що на посади військових комісарів також можуть призначатися військовослужбовці - учасники антитерористичної операції, які зазнали поранення, іншого ушкодження здоров'я, однак визнані військово-лікарськими комісіями придатними за станом здоров'я для проходження військової служби.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Верховна Рада ухвалила зміни до Закону “Про прокуратуру”, відновивши в Україні військові прокуратури.