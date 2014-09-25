На Луганщині дві групи спостерігачів ОБСЄ фіксують порушення бойовиками перемир'я

10:10, 25 вересня 2014
Політика
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В Луганській області з метою фіксування порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків працюють дві групи спостерігачів ОБСЄ.

ОБСЄ фіксує порушення режиму припинення вогню / УНІАН

Про це повідомляє прес-центр Оперативного командування «Північ» Збройних сил України на свой сторінці у Facebook.

«Зважаючи на зниження температури в районах виконання завдань, дощову та вітряну погоду, значна увага командирів приділяється профілактиці простудних захворювань, забезпечення підлеглих теплим одягом, розгортанням пунктів обігріву в польових умовах», - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що «з метою фіксування порушень вимог припинення вогню з боку незаконних збройних формувань у зоні відповідальності військ оперативного командування ”Північ” забезпечено роботу двох груп представників ОБСЄ за маршрутами Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Громове-Новотоківське-Олександрівськ-Луганськ-Металіст та Сєвєродонецьк-Новоайдар-Райгородка-Трьохізбьонка».

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