Тимчук засумнівався в об'єктивності спостерігачів ОБСЄ

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"Сьогодні в ОБСЄ спростували заяву прес-центру нашого оперативного командування «Північ» та РНБО України про те, що автівка місії ОБСЄ була обстріляна в Луганській області.

Ми б не чіпали цю тему, коли б позавчора інформація щодо даного інциденту не пройшла каналами групи «ІС» - впевнившись, що такою ж інформацією володіють наші силовики, ми не стали повідомляти про даний обстріл, надавши це право офіційним органам. І тут на тобі – ОБСЄ від нього відхрещується", - написав Тимчук.

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За словами експерта, це "далеко не перший випадок дивної поведінки та заяв спостерігачів ОБСЄ в контексті подій на Донбасі".

"Можливо, ці дивні речі пояснює той факти, що в ОБСЄ «українським напрямком» опікуються у тому числі й громадяни Росії?

Ось, наприклад, «дієвий моніторинг» кордону України з Росією забезпечують спостерігачі, куратором яких є Департамент транскордонних загроз ОБСЄ. Очолює цей департамент Олексій Лиженков – виходець з МЗС РФ, вихованець підстаркуватого пропагандиста Лаврова", - написав він.

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На думку Тимчука, з боку Європи було б значно коректніше, якби подібні посади на даний момент займали представники третьої, незацікавленої сторони.

"Інакше виникає дуже багато незручних питань", - зазначив він.