Порошенко повідомив, що "швидше за все" підпише закон про люстрацію

Президент України Петро Порошенко заявляє, що ”швидше за все” підпише закон про люстрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час прес-конференції в Києві.

Порошенко зазначив, що має впевненість «у тому, що нові люди мають будувати нову Україну через нову Верховну Раду, з новим президентом».

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За його словами, «цей закон повністю завершить очищення та перезавантаження влади і все це лягає на потужний суспільний запит».

Порошенко додав, що «вперше країна вимагає від влади абсолютно не дешевого популізму, як це робилося перед виборами усі 23 роки існування незалежної України, бо вже ситі по горло солодкими обіцянками, брехливими обіцянками і це дає нам шанс і далі будувати країну, я думаю, що це шанс на вдалі реформи, я впевнений, що на сьогоднішній день і президентські вибори це показали, що вся країна благає і мріє жити по-новому».

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада України ухвалила закон «Про очищення влади». Сьогодні, 25 вересня, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав цей закон і передав його на підпис президенту України.