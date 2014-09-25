Президент заявив, що вимагатиме від Ради ухвалити 14 жовтня закон про антикорупційне бюро

Про це глава держави сказав під час прес-конференції, що присвячена представленню ”Стратегії-2020”.

Президент України Петро Порошенко вимагатиме від Верховної Ради України ухвалити 14 жовтня закон про Національне антикорупційне бюро. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час прес-конференції, що присвячена представленню ”Стратегії-2020”. Читайте такожПрезидент вніс до Ради законопроект про антикорупційне бюро ”Від старого парламенту 14 жовтня категорично вимагатиму ухвалення закону про Національне антикорупційне бюро”, - сказав Порошенко.

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