Президент заявив, що вимагатиме від Ради ухвалити 14 жовтня закон про антикорупційне бюро
14:44, 25 вересня 2014Політика
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Про це глава держави сказав під час прес-конференції, що присвячена представленню ”Стратегії-2020”.
Рада може ухвалити закон про антикорупційне бюро у жовтні / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко вимагатиме від Верховної Ради України ухвалити 14 жовтня закон про Національне антикорупційне бюро.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час прес-конференції, що присвячена представленню ”Стратегії-2020”.
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”Від старого парламенту 14 жовтня категорично вимагатиму ухвалення закону про Національне антикорупційне бюро”, - сказав Порошенко.
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