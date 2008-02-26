Микола Вересень говоритиме про Сєвєродонецьк-2 з головою Луганської облради Голенком

Сьогодні 26 лютого о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Валерій ГОЛЕНКО – голова Луганської облради, співголова оргкомітету ІІ з’їзду депутатів у м. Сєверодонецьк. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 27 лютого о 18.40