Микола Вересень говоритиме про Сєвєродонецьк-2 з головою Луганської облради Голенком

11:02, 26 лютого 2008
Політика
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Сьогодні 26 лютого о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Валерій ГОЛЕНКО – голова Луганської облради, співголова оргкомітету ІІ з’їзду депутатів у м. Сєверодонецьк. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 27 лютого о 18.40

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