Литвин пропонує заблокувати виходи і забезпечити штурм

Лідер блоку Литвина Володимир ЛИТВИН не виключає, що після ухвалення нової Конституції будуть ініційовані дострокові президентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЛИТВИН висловив в інтерв’ю журналістам сьогодні.

В.ЛИТВИН зауважив, що хоча Конституція і потребує уточнень, він прогнозує, що всі зміни ініціюються з метою «підтягування норм під власне бачення власного місця».

«А якщо це зробити, то, на моє переконання, не потрібно чекати 2010 року, треба заблокувати можливість для інших кандидатів розбігтися, необхідно сфокусувати організаційні, медійні та інші ресурси, і просто забезпечити відповідний штурм. Логіка приводить саме до такого висновку», - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас, він не виключив, що дострокові вибори можуть спровокувати і загострення відносин між президентом і прем’єром.

«Нічого не можна виключати», - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, протистояння між В.ЮЩЕНКОМ та Ю.ТИМОШЕНКО є більшим ніж між В.ЮЩЕНКОМ та В.ЯНУКОВИЧЕМ, коли той обіймав посаду прем’єр-міністра. «Ви знаєте, діаметрально протилежні полюси вони мають здатність притягуватись, а однополюсні заряди вони відштовхуються і з великою силою відлітають один від одного. Тут діє принцип вдаримось один об одного і в кого більша маса, той залишиться на місці», - сказав він.

Водночас, В.ЛИТВИН поділився враженнями від вчорашньої зустрічі В.ЮЩЕНКА з Ю.ТИМОШЕНКО. На його думку, не було жодних розбіжностей. «Правда, я сказав, коли б така одностайність у нас існувала у визначеній лінії державного курсу як за столом, то у нас взагалі жодних проблем в Україні не було», - сказав В.ЛИТВИН. (Як відомо, вчора Президент України приймав поздоровлення з днем народження від лідерів політичних сил).

Водночас, В.ЛИТВИН не відповів на запитання, чи братиме він участь у президентських виборах. «Ви знаєте, я приймаю пігулки від головного болю, коли болить голова, тому, я вважаю, що проблеми потрібно вирішувати з їх наближенням. В мене на сьогоднішній день такого головного болю немає», - сказав він.