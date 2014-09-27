Коломойський вимагатиме від Росії компенсацій через Гаазький трибунал

Про це він заявив на прес-конференції в облдержадміністрації.

Також Коломойський заявив, що у нього небагато капіталу в Криму і Росії.

«Не знаю, чого вони там надумали, що мені належать різні санаторії і якісь будинки відпочинку і ще що-небудь», - говорить він.

При цьому він не має наміру відстоювати права на наявне майно в Криму і Росії, але подасть в Гаазький трибунал позов про компенсацію. На сьогодні вже підготовлено один позов з приводу аеропорту «Бельбек».

Читайте такожСуд у Москві заочно заарештував Коломойського«Там я брав участь в акціонерному капіталі. Коли його арештували, я написав листа Дмитру Анатолійовичу Медведєву, така юридична процедура. Протягом 6 місяців він повинен на нього відповісти, чи готовий він мені добровільно відшкодувати мої збитки. Після цього позов подається в Гаазький трибунал з комерційних питань. Там не велика сума, 15 мільйонів доларів», - , - пояснив дніпропетровський губернатор.

Він також додав, що це буде не єдиний позов. В цілому він планує отримати компенсації на 2 мільярди доларів. На питання журналістів, чи впевнений він, що ці гроші повернуть, Коломойський з посмішкою відповів: «ну не повернуть, так не повернуть, мені то яка різниця».

Раніше повідомлялося, що Коломойський збирається і надалі працювати на посаді голови ОДА.