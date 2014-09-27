Коломойський не збирається створювати "свою" фракцію в парламенті

Про це він заявив сьогодні на прес-коніеренції у Дніпропетровську, передає кореспондент УНІАН.

«Я не планую створювати у парламенті жодних груп. жодних фракцій або груп впливу. Я державний чиновник. Президент сказав, що залишає мене на нинішній посаді і не планує мене звільняти. Я дію в рамках парламентського процесу, до якого ми звикли», - сказав Коломойський.

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Він також додав, що не має наміру обійняти посаду прем’єр-міністра України.

За словами Коломойського, він є керівником ОДА і підзвітний президентові та Кабінету міністрів.

«Виникає запитання, навіщо мені фракція у парламенті. Я не проти політики глави держави, я підтримую його політику. Парламент є відповідною політичною силою. Я також не проти політики уряду. Якщо я «за» у цих питання, то навіщо створювати новий політичний проект? Про всяк випадок? Я не звик так діяти», - додав він.

Разом з тим Коломойський зазначив, що за бажання міг би зареєструвати партію однодумців і піти на вибори до Верховної ради, «набравши, можливо, 5 відсотків голосів, а можливо, і більше». Але підкреслив, що не бачить сенсу цього робити.

Нагадаємо, раніше на прес-конференції Президент України Петро Порошенко заявив, що задоволений роботою голови дніпропетровської ОДА.

"Я вважаю, що Коломойський виконує функції голови ОДА ефективно, міняти його не збираюся", - сказав Порошенко.