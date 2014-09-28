У Харкові на мітинг за єдність України уже вийшло близько 8 тисяч людей

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувся на площі Конституції.

Учасники мітингу тримали національні прапори, символіку ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», «Правого сектору» та прапори з гербами Харкова.

Також у мітингувальників були плакати з написами: «Вбий у собі московського раба!», «Вір в Україну!», «Харків – це Україна», «Донецьк – це Україна», «Харків і Полтава – разом».

Люди скандували: «Гепу на нари!», «Одна-єдина соборна Україна».

На мітингу виступили громадські активісти та кандидати в депутати України.

Мітингарі вимагали від силовиків активніше боротися з сепаратистськими проявами та висловлювалися за єдність держави.

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Голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута, який також взаяв участь у ході та мітингу, наголосив на необхідності та користі подібних заходів, у той час, коли деякі політичні сили намагаються створити хибне уялення проросійських настроїв у Харкові.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко наголосив, що люди прийшли на мітинг добровільно, і на сьогодні харків’яни вже зрозуміли, які «цінності» Україні несе Росія.

«До 8-ми тисяч людей прийшли сюди добровільно. Це і є паростки громадянського суспільства, коли не треба людей звозити, «пускати рознарядки» по школах, дитячих садках. Чого люди не виходять сьогодні за Росію? Тому що вони побачили, що приносить з собою Росія: кров, біль, сльози, руйнування економіки, всього. Тому вже і в Харкові людей, які хочуть в Росію, які хочуть руйнувати нашу країну, залишилося зовсім небагато», - сказав Геращенко.

По завершенню мітингу його учасники організованою ходою почали переміщуватися на площу Свободи, де заплановано традиційне недільне Народне віче Євромайдану.