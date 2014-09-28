У Харкові на проукраїнський Марш зібралися до п’яти тисяч учасників

У Харкові на проукраїнський Марш «Харків – це Україна» зібралися кілька тисяч учасників.

Як передає кореспондент УНІАН, хода розпочалася від Дзеркального струменя на вулиці Сумській і попрямувала до площі Конституції. Її учасники тримають національні прапори, символіку Харкова, а також кількох політичних партій.

Люди несуть плакати з написами: «Вбий у собі московського раба!», «Вір в Україну!», «Харків – це Україна», «Донецьк – це Україна», «Харків і Полтава – разом», а також скандують «Харків – це Україна», «Слава Україні! Героям слава!» і лайливі речівки про президента Росії та «Новоросію».

Учасники мітингу використовують димові шашки та петарди.

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У заході беруть участь пересічні харків’яни, активісти політичних партій, ультрас футбольного клубу «Металіст», у колоні також йде голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута.

Перед ходою її організатори на майданчику перед Харківським академічним театром опери та балету провели концерт.

Планується, що на площі Конституції відбудеться мітинг «Харків – це Україна», після чого його учасники повернуться на площу Свободи, де пройде традиційне недільне Народне віче та ярмарок громадських ініціатив.

Охорону громадського порядку забезпечують близько 100 працівників міліції і добровольчого батальйону МВС «Слобожанщина». За оцінками радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, у ході беруть участь до 5 тисяч осіб.