Порошенко: З Донецька звільнено ще 29 українських військових та 1 прикордонник

21:28, 28 вересня 2014
Політика
0 0

З Донецька звільнено ще 29 українських військових та одного прикордонника.

З полону звільнили ще 30 силовиків / УНІАН

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на свої сторінці в Twitter.

”З Донецька звільнено 30 наших хлопців. 27 - з Міністерства оборони України, 2 з Національної Гвардії, 1 прикордонник. Слава Україні!”, - написав глава держави.

Читайте такожЗвільнений блогер Потєхін розповів про полон у Донецьку, допити та співкамерників

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter