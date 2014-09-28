Порошенко: З Донецька звільнено ще 29 українських військових та 1 прикордонник
21:28, 28 вересня 2014Політика
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З Донецька звільнено ще 29 українських військових та одного прикордонника.
З полону звільнили ще 30 силовиків / УНІАН
Про це повідомив президент України Петро Порошенко на свої сторінці в Twitter.
”З Донецька звільнено 30 наших хлопців. 27 - з Міністерства оборони України, 2 з Національної Гвардії, 1 прикордонник. Слава Україні!”, - написав глава держави.
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